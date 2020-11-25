Kadına şiddet insanlık suçudur

İnegöl Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Beylik Hanı önünde açtığı stantta ‘’Sessiz Kalma, Suça Ortak Olma’’ sloganı ile kadınlara yönelik yapılan şiddete dur dedi.

İnegöl Belediyesi, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde farklı bir etkinliğe imza attı. Beylik Hanı önünde oluşturulan stantta "Sessiz kalma suça ortak olma" sloganıyla "Şiddete Dur De" faaliyeti gerçekleştirildi. Oluşturulan alanda renkli boyalara el izlerini basan kadınlara karanfil ve maske hediye edildi.

Kadına Şiddet ile Mücadele günü farkındalık etkinliğine İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, bazı meclis üyeleri, AK Parti kadın kolları katıldı. Eşref Yiğit, ‘’Son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde kadına yönelik şiddetler artmaktadır. Biz de bu olumsuz görüntülere sebebiyet vermemek için farkındalık oluşturmak amacıyla İnegöl Belediyesi olarak güzel bir etkinlik düzenledik. Bundan sonraki süreçte hem kadınlarımız hem de insanlarımıza şiddetsiz ve şiddetten uzak bir dünya olur diyoruz. Kıymetli Kaymakamımız ve beraberimizdeki heyetle bir farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Hem Koronavirüs sürecinin hem de kadına yönelik şiddetlerin son bulmasını diliyoruz.’’ dedi.

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