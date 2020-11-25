Gençler için güç birliği artıyor

Gürsu Belediyesi ve ERTEV arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, daha güçlü projelerle gençlerin gelişimi sağlanacak.

Gürsu Belediyesi, gençlerin gelişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği hizmetler kapsamında, farklı kurumlarla imzaladığı iş birliği protokolleriyle gücüne güç katıyor.

Gürsu Belediyesi ve ERTEV iş birliğinde oluşturulan Steam Atölyesiyle de gençlerin mesleki becerilerinin arttırılması hedefleniyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Ülkemizin genç ve girişimci potansiyeline inanan ERTEV ile Kollektif Kariyer Merkezimiz arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, gençlerimiz ve geleceğimiz için daha da güçlü projeleri hayata geçireceğiz. Desteklerini esirgemeyen ERTEV Başkanı Sayın Fahrettin Gülener’e şükranlarımı sunuyorum ” dedi.

Gürsu Belediyesi, Kollektif Kariyer Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen istihdama yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen meslek kursları ve beceri eğitimleriyle sanayicinin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacının giderilmesine destek olunuyor.

Gürsu Kolektif Kariyer Merkezi tarafından, gençlerin, girişimcilik, sosyal gelişim ve istihdam konu başlıklarında üretilen projelerle; kamu, sanayi ve üniversite işbirliğinde, genç girişimcilerin, Türkiye'nin geleceğine imza atacakları büyük projeleri üretmelerinde önderlik edilmesi hedefleniyor.

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