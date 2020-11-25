İnegöl Belediye Başkanı Taban, koronavirüse yakalandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA) -BURSA İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Taban, "Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Genel sağlık durumum gayet iyi. Tedavi sürecimi evde geçireceğim. Belediye işlerimizi bir süre evden yöneterek devam ettireceğim. Tüm hastalarımıza Allah´tan acil şifalar dilerim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-25 14:57:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.