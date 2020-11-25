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Traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

DHA

Traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı


İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın İznik ilçesinde traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İznik ilçesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ana yoldan Maltepe Caddesi'ne dönen Rahmi Meriç yönetimindeki 16 FZ 982 plakalı traktör ile Hasan Meriç´in kullandığı 16 ABH 781 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin üzerinden savrulan sürücü Hasan Göktekin başından yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Göktekin'in tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-11-25 15:04:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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