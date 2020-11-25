İnegöl Belediye Başkanı Taban korona virüse yakalandı

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Korona virüsle mücadele devam ederken İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da testinin pozitif çıktığını açıkladı. Korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Taban "dua" istedi

Başkan Taban yaptığı paylaşımında şunları söyledi: "Covid19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Genel sağlık durumum gayet iyi. Tedavi sürecimi evde geçireceğim. Belediye işlerimizi bir süre evden yöneterek devam ettireceğim. Tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar dilerim. Dua eder dua beklerim"

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