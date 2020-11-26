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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi

İHA

Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi

Bursa'nın 300 bin nüfuslu İnegöl İlçesi'nin Belediye Başkanı Alper Taban ve eşinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Evlerinde karantinada olan Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinde çağrıda bulundu. Taban, "Lütfen herkese kurallara uysun, maskelerini taksın, hatta çıkarmasın" dedi.
Korona virüs vakaları artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bursa için kritik uyarı gelmişti. Bakan Koca Bursa'da vakaların yükseldiğini yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 80 oranında olduğu söyleyerek Bursalıları uyarmıştı.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve eşi rahatsızlanınca test yaptırdılar. Yapılan test sonucu her ikisinin de sonuçları pozitif çıktı.
Dün itibariyle Başkan ve eşi kendi evlerinde karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Taban şunları söyledi. "Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Benim ve eşimin Covid19 testleri pozitif çıkmıştır. Karantina sürecine evimizden başladık, genel sağlık durumlarımız iyi, Dün itibariyle bizleri arayanlara mesaj gönderenlere çok teşekkür ediyorum. Vakaların arttığını, çoğaldığını görüyoruz. Çok yakınımızda olduğunu hissediyoruz. Bundan ötürü çok daha dikkatli olduğumuz bir süreçteyiz. Maskelerimizi neredeyse hiç çıkarmayacak şekilde kullanmamız gerektiğinin doğru olacağını düşünüyorum. Herkese sağlık sıhhatli günler diliyorum"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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