Kazada felç kaldı, tazminatını 9.5 sene sonra aldı Kazazedenin 9 sene sonra gelen tazminat zaferi Felç kalmanın bedeli 115 bin liraymış

Bursa’da, yolcu olarak bulunduğu otomobilin kaza yapması sonrası kısmi felç olan kazazede, 9 sene süren hukuk mücadelesi sonrası 115 bin lira tazminat kazandı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde 13 Şubat 2011 senesinde meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kısmi felç olan kazazede, kalıcı şekilde iş göremez raporu aldı. Kaza haberiyle sarsılan acılı aile ise mahkemenin yolunu tuttu.

Aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (ZMMS) poliçesini düzenleyen sigorta şirketi, ilk etapta 26 bin lirayı kazazedeye tazminat olarak ödedi. Kazazede, Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti’ne müracaat ederek 115 bin lira maddi tazminat (iş göremezlik tazminatı) talep etti. Davalı şirket, davanın reddini savundu. Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti, başvurunun kabulü ile 115 bin lira tutarındaki bakiye maluliyet tazminatının işleyecek yasal faizi ile birlikte sigorta şirketinden tahsil edilmesine hükmetti.

Davalı sigorta şirketi avukatı, karara karşı İtiraz hakem heyeti nezdinde itiraz etti. Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem heyetince itiraz üzerine, davalı vekilinin itirazının reddine karar verildi. Hakem kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilince devreye Asliye Ticaret Mahkemesi girdi. Mahkeme; Bursa 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, ‘kazazede araçta yolcu olarak bulunuyordu’ kararına dikkat çekti. Mahkeme, heyet kararına yapılan itirazı reddetti.

Davalı sigorta şirketi bu defa da kararı temyiz edince devreye Yargıtay 17. Hukuk Dairesi girdi. Daire, geçtiğimiz günlerde verdiği kararla mahkeme hükmünü onadı. Emsal nitelikteki kararla birlikte Bursalı kazazede hayatının şokunu yaşadığı kazadan tam 9.5 sene sonra tazminatın sahibi oldu.

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