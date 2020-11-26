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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytinin başkenti Bursa’ya lisanslı depo tesisi geliyor

İHA

Zeytinin başkenti Bursa’ya lisanslı depo tesisi geliyor

Bursa’da tarım sektörünün dünya standartlarında faaliyet göstermesi için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Bursa Ticaret Borsası, şehrin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen zeytin için lisanslı depo yatırımı konusunda fizibilite çalışması başlattı.
Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Bursa’da, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından zeytin ve zeytin yağı üzerine lisanslı depo yatırımı konusunda ilk adım atıldı. Üyeler başta olmak üzere ilçe oda ve borsa başkanlarının talepleri doğrultusunda harekete geçen Bursa Ticaret Borsası, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) ‘2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı’ kapsamında, zeytinin başkenti Bursa’da, zeytin ve zeytin yağı üzerine lisanslı depo tesisi yatırımı yapmak için fizibilite çalışmalarına başladı.
Bursa Ticaret Borsası, Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Gemlik Ticaret Borsası, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ile İznik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanan lisanslı depo yatırımı öncesi yapılacak fizibilite çalışması ile zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı ilçeler başta olmak üzere zeytin ve zeytinyağı için lisanslı depo tesisi kurulması ihtiyacının belirlenip, öngörülen lisanslı depo yatırımının rantabl olup olmadığının tespiti hedefleniyor.
Bursa’nın ziraî üretim potansiyelini daha da yukarılara çıkarmak için her geçen gün yeni adımlar attıklarını belirten Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Yapacağımız fizibilite çalışması ile bölgemizdeki zeytin üretim miktarına cevap verecek lisanslı deponun kapasitesi, teknik özellikleri, teknolojik alt yapısı, lokasyonu ve yatırımın ortalama toplam maliyeti belirlenecek. Ortaya çıkacak veriler ışığında gerçekleştireceğimiz değerlendirme sonucunda, böyle bir yatırımın kentimize, bölgemize ve üreticimize katma değer yaratacağının tespit edilmesi halinde çalışmalara hızlı bir şekilde başlamayı hedefliyoruz” dedi.
Bursa’nın marka değeri artacak
Bursa’da hâlihazırda yaklaşık 16 bin 150 kayıtlı zeytin üreticisi, 150’ye yakın zeytin işletmecisi ve iki bine yakın zeytin ticareti yapan gerçek/tüzel kişi bulunduğunu ifade eden Başkan Özer Matlı, öngörülen lisanslı depo yatırımının başta Bursa olmak üzere bölgeye de ciddi bir ivme kazandıracağını vurguladı. “Projeyle ilimizin ve ülkemizin tarımsal hasılasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyen Özer Matlı, “Kurmayı planladığımız lisanslı depo işletmesiyle, olası arz yığılması sebebiyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi, ticaretin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, depolama kaynaklı kayıpların önüne geçilmesi, kaliteli üretimin teşvik edilmesi ve kayıt altına alınmış güvenli bir zeytin piyasasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra ürün arzının sürekliliğini sağlayacak olası yatırımla birlikte, Bursa’mızın hem yurt içinde hem de yurt dışında marka algısı ve değeri kat be kat artacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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