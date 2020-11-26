Kendilerini polis olarak tanıtıp, Suriyelilerin para ve altınlarını alan 6 kişi yakalandı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp, Suriyeli ailelerin evlerine girerek para ve ziynet eşyalarını çaldıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sekv edilen şüphelilerden 4´ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Bahar Sokak'ta yaşayan Suriyeli ailelerin evlerini kendilerini polis olarak tanıtıp giren kişilerin para ile altın çaldıkları ihbarı üzerine polis ekipler harekete geçti. Ekipler, kimliklerini belirlediği 6 şüpheliyi yakalamak için çalmışma başlattı. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla R.E., B.K. ve S.C.'yi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin ise 38 DZ 973 plakalı otomobille seyahat halinde oldukları belirlendi. Polis, takibe aldıkları şüphelilere durmaları ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler yoluna devam etti. BursaAnkara kara yolunda yaşanan kovalamaca sırasında lastiği patlayan otomobilden inip kaçmaya çalışan Z.K., Ç.B. ve M.A. da gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 açık namlulu tabanca gövdesi ve 1 ahşap topuz ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.E., Z.K., Ç.B. ve M.A tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-26 11:36:32



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