Bahçedeki bidondan 1 kilo 100 gram esrar çıktı

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA´da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesindeki bidonda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve S.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, dün operasyon düzenledi. Şüphelilerin evine yapılan baskında bahçede bulunan plastik bidonda 1 kilo 100 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-11-26 12:39:20
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