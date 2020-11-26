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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo esrar ele geçirildi

İHA

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo esrar ele geçirildi

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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