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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin

İHA

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Beslenme ve Diyetetik uzmanı Diyetisyen Begüm Hatice Tuna, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek beslenme hakkında ipuçları verirken, “Bu dönemde yüksek dozlarda ekstra vitamin mineral kullanmak yerine, bu ihtiyacın doğal gıdalardan karşılanması tercih edilmelidir” dedi.
Koronavirüse karşı kesin bir beslenme olmadığını, ancak alınacak tedbirlerin başında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin geldiğini ifade eden Diyetisyen Tuna, seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin olmasıile birlikte,dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını söyledi.
Beslenme ve Diyetetik uzmanı Diyetisyen Begüm Hatice Tuna, bu dönemde C veD vitamini, çinko içeren gıdalar ile probiyotikler ve bitki çaylarının tüketimi yanı sıra bol su içilmesi gerekliliğine dikkat çekti.
Doruk Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik uzmanı Diyetisyen Begüm Hatice Tuna şu tavsiyelerde bulundu:
C vitamini
C vitamininin en çok kırmızıbiber, greyfurt, lahana, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, çilek, maydanoz, turunçgiller, maydanoz, marul, kivide bulunmakla beraber dışarıdan besinler yoluyla alınır, vücutta üretilmez. Fazlası da vücutta depolanmaz bu nedenle düzenli olarak dışarıdan alınması gerekmektedir. Çok kolay kayba uğrayan bir vitamindir. Yani uzun süre depolama yapılması, uzun ve yanlış pişirme yöntemleri büyük C vitamini kayıplarına yol açmaktadır. Besinleri nasıl tükettiğinizin, aslında ne tükettiğinizden çok daha önemli olduğunu unutmayınız.
D vitamini
Doğrudan güneş ışığından, süt ve süt ürünlerinden ve bazı balık çeşitlerinden (sardalye ve uskumru) alabileceğimiz ve yağda çözünen bir vitamindir. Yapılan çalışmalarda D vitamininin bağışıklığı iyileştirdiği gösterilmiştir. Yüksek kaliteli bir D vitamini takviyesi, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler için yararlı olabilir.
Çinko, demir, magnezyum, selenyum
Çinko hindi eti, kuzu eti kabak çakirdeği, sarımsak, yer fıstığı, ıspanak,yumurta sarısı ve fasulyede bulunmakta. Çinko, vücudun üretemediği veya depolayamadığı bir elementtir. Çinko, vücut tarafından hücre üretiminde ve bağışıklık fonksiyonlarında kullanılır. Çinko, bağışıklık hücrelerini uyarır ve oksidatif stresi azaltır ve böylece bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasına yardımcı olur.Ayrıca demir, magnezyum, selenyum gibi mineraller bağışıklık sistemimizde etkilidir ve ihmal edilmemelidir. Bu yüzden beslenmemizde tam tahıllı ekmekler, kurubaklagil yemekleri ve yağlı tohumlar (ceviz, fındık, yer fıstığı, kaju vb.) bulunmalı.
Probiyotikler ve bitki çayları
Probiyotikler yoğurt, lahana turşusu gibi doğal olarak fermente edilmiş süt ve süt ürünlerinde veya diğer fermente yiyecek ve içeceklerde bulunur. Probiyotik bakterileri artık hepimiz sıkça duyuyoruz. Vücudumuzu zararlı bakterilere karşı koruyan, enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olan bu dost bakteriler bağışıklığı da güçlendiriyor. Size uygun probiyotiği de günlük beslenme düzeninize eklemeniz bağırsak sağlığınızı arttıracaktır, bağışıklığınızı güçlendirecektir.
Herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerin, bağışıklığını, yeşil çay, zencefil, bal, limon ve karabiberle hazırlanacak bitki çayı ile destekleyebiliriz. Siyah çayın doğada bozulmamış ve işlenmemiş hali yeşil çaydır. Bu nedenle yapısında çok fazla mineral bulunur. Çayınıza ekleyeceğiniz bal ile hem çayın lezzeti hem de antioksidan etkisi arttırılabilir. Zencefil de bal gibi iyi bir antioksidandır. Toz yerine tazesini kullanmak daha fazla yarar sağlayacaktır.
Suyu tüketimi ihmâl edilmemeli
Su içmek kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca vücudunuzdaki toksinleri atmak için ve enfeksiyonlara karşı savaşmak için bir numaralı faktördür. Günde en az 22,5 litre su içmek bağışıklığınızın güçlü kalmasında etkili olacaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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