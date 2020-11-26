Osmangazi’de online ödeme kolaylığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de online ödeme kolaylığı

İHA

Osmangazi’de online ödeme kolaylığı

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmanın hayati önem taşıdığı bugünlerde vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracak önlemler almaya devam ediyor.
Mesken ve iş yerlerine ait emlak vergisinin 2020 yılı ikinci taksit ödemeleri, 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Osmangazi Belediyesi, belediyeye ait bütün ödemelerin vatandaşların vezneye gitmelerine gerek kalmadan ebelediye sistemi üzerinden yapılabileceğini hatırlattı. vatandaşlar, emlak, çevre temizlik ile ilân ve reklam vergilerini Osmangazi Belediyesi’nin www.osmangazi.bel.tr internet sitesi üzerinden online olarak günün 24 saati ödeyebilecek. Bunun yanı sıra emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Osmangazi Belediyesi’nin merkez bina, Demirtaş ve Emek’teki vezneleri, 28 Kasım Cumartesi ile 29 Kasım Pazar günleri de açık olacak.
Osmangazi Belediyesi’nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ebelediye hizmeti verildiğini hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Vatandaşlarımız, ödemelerini koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmadan www.osmangazi.bel.tr adresine girip yapabilir. Vatandaşlarımızın sağlığı için ebelediye hizmetlerine önem veriyoruz. Belediye olarak pandemi döneminde vergi ödemelerinden, yardım başvurularına, eğitimden kültür faaliyetlerine kadar birçok hizmetini online ortama taşıdık. Binlerce vatandaşımız, salgın sürecinde evden çıkmalarına gerek kalmadan işlemlerini ebelediye sistemi üzerinden yapıyor. Mevcut 11 veznemizde yapılan ödemelerden daha fazlasının ebelediye üzerinden yapıldığını görüyoruz. Yani tahsilatlarımızın yüzde 70’i online olarak gerçekleşiyor. Ebelediye hizmetinden faydalanarak sosyal teması ve yoğunluğu azaltabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uçurumda can pazarı İş makinesi uçuruma yuvarlandı, yaralı operatör uzun çabalar sonucu kurtarıldı
YEREL HABERLER Uçurumda can pazarı İş makinesi uçuruma yuvarlandı, ...
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, tedbirlere uymayanları görünce ağladı
YEREL HABERLER Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, tedbirlere ...
Bursa’ya hareketlilik ödülü
YEREL HABERLER Bursa’ya hareketlilik ödülü
Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına ...
Mudanya’da sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti
YEREL HABERLER Mudanya’da sağlık çalışanlarına ücretsiz servis ...
Bahçedeki bidondan 1 kilo 100 gram esrar çıktı
YEREL HABERLER Bahçedeki bidondan 1 kilo 100 gram esrar çıktı
Yürüyemez dediler, Bursa’da ayağa kalktı
YEREL HABERLER Yürüyemez dediler, Bursa’da ayağa kalktı
BEBKA’dan 10 Projeye destek
YEREL HABERLER BEBKA’dan 10 Projeye destek
Karacabey'de sağlık alanında iş birliği
YEREL HABERLER Karacabey'de sağlık alanında iş birliği
İnegöl Belediyesi "e-devlet"te zirveyi kimseyle paylaşmıyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi "e-devlet"te zirveyi kimseyle ...
Kendilerini polis olarak tanıtıp, Suriyelilerin para ve altınlarını alan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kendilerini polis olarak tanıtıp, Suriyelilerin para ...
Kar yağmayan Uludağ'da, suni kar sürprizi
YEREL HABERLER Kar yağmayan Uludağ'da, suni kar sürprizi
Kadınlarla kaymakam arasında ilginç diyalog
YEREL HABERLER Kadınlarla kaymakam arasında ilginç diyalog
Zeytinin başkenti Bursa’ya lisanslı depo tesisi geliyor
YEREL HABERLER Zeytinin başkenti Bursa’ya lisanslı depo tesisi ...
BUÜ’ye Sanayi Doktora Programına destek
YEREL HABERLER BUÜ’ye Sanayi Doktora Programına destek
Fetih Müzesi’nde ‘Pandemi Günleri’ sergisi Pandemi alışkanlıkları sergileniyor
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’nde ‘Pandemi Günleri’ sergisi Pandemi ...
Orhaneli’de eko-turizm atağı
YEREL HABERLER Orhaneli’de eko-turizm atağı
Bursa'da bir aracın bagajına 5 kişi bindiler
YEREL HABERLER Bursa'da bir aracın bagajına 5 kişi bindiler
Kazada felç kaldı, tazminatını 9.5 sene sonra aldı Kazazedenin 9 sene sonra gelen tazminat zaferi Felç kalmanın bedeli 115 bin liraymış
YEREL HABERLER Kazada felç kaldı, tazminatını 9.5 sene sonra ...
Sahte polislerden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte polislerden 4'ü tutuklandı
(Özel) Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı Evden "öğretmenimize gidiyoruz" diye çıkan 10 ve 11 yaşındaki iki ortaokul öğrencisi evlerine dönmeyip telefonları kapanınca onlarca polis ve mahalle halkı seferber oldu 8 saat boyunca polisler, mahalle sakinleri tüm güvenlik kameralarını inceledi, gidebilecekleri yerlere baktı. Kayıp kızlar 8 saat sonra metro istasyonunda ortaya çıkınca duygusal anlar yaşandı
YEREL HABERLER (Özel) Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı Evden ...
Bursa'da çekicinin iş kazası Arazi aracı, çekiciye 'ağır' geldi
YEREL HABERLER Bursa'da çekicinin iş kazası Arazi aracı, çekiciye ...
TFF 1.Lig’in golcüleri Ali Akman ve Marco Paixao karşı karşıya geliyor
YEREL HABERLER TFF 1.Lig’in golcüleri Ali Akman ve Marco Paixao ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X