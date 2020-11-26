Albatros fanzin ‘Merhaba’ dedi

Türkiye’de edebiyat hayatına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Albatros fanzin (Hayal Dergisi) Kasım ve Aralık aylarını kapsayan ilk sayısıyla yayın dünyasına “Merhaba” dedi.

İki ayda bir yayınlanması hedeflenen ve “Sözcükler Kanatlandığında” sloganıyla yola çıkan Albatros fanzin, Türkiye’deki seçkin kitapçılarda şimdilik ücretsiz olarak okuyucular ile buluşuyor. Yayın kurulundan, yazarlarına kadar ‘Butik Global Online Atölyesi’ öğrencilerinden oluşan fanzinin danışma kurulunda yazar Feridun Andaç ve şair Haydar Ergülen yer alıyor. Atölye öğrencilerinin hikaye, deneme ve şiir gibi eserlerinin yer aldığı fanzinin ilk sayısının konusu “Umut” olarak seçilirken, her ay farklı bir yazar üzerine araştırma yayınlanacağı ve ilk sayıda yazar Suat Derviş’e yer verildiği belirtildi.

Öte yandan, Albatros fanzinin yayın kurulunda Arzu Kutan, Fulya Eyilik, Hülya Köseleci, Irmak Erkan, Muhammed Erdevir, Saliha Şahin, Saniye Kısakürek, Zeynep Yolcu yer alıyor ve sponsorluğunu Köseleciler 1993 kuruluşu olan Magic Dijital ve Butik Global Online firmaları yapıyor.

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