Erdem, kamuda örnek olan tarım projelerini anlattı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, belediyenin tarım alanında yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Erdem, Nilüfer’de tarım, sanayi ve şehirleşmenin bir arada gelişmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Başkan Turgay Erdem; Tohum Platformu Kurucusu, yazar, gıda ve tarım uzmanı Mine Ataman’ın çevrim içi düzenlediği “Tarımda geleceğe tohum ekmek” adlı söyleşiye konuk oldu. “Social Business Global” adlı uluslararası sosyal girişimcilik bilgi ve paylaşım ağı ve Tohum Platformu’nun destekleri ile düzenlenen söyleşide Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin tarım alanında dört bir koldan yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Erdem; Nilüfer’in güçlü sanayisi ve düzenli kentsel gelişim alanlarının yanı sıra önümüzdeki dönemde örnek tarım alanları ve topraklarında yetiştirilen doğal ürünlerle de adından sıkça söz ettireceğini ifade etti.

Nilüfer Belediyesi’nin yıllar önce başlattığı Ekobahçe, Tohum Kütüphanesi, Tohum Takas Şenlikleri ve Kent Bostanları projelerini geliştirip bu çalışmaları Nilüfer’in tüm kırsal ve tarımsal alanlarında yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin “tarım yılı” ilan ettiği 2020 yılı faaliyetlerini anlattı.

Turgay Erdem, kamuda tarım konusunda başarılı örneklerin ele alındığı söyleşide, yıl boyu süren faaliyetleri şu sözlerle özetledi: “Kent Bostanları’nda 500 çeşidin üzerinde yerel tohum üretiminin yanı sıra, 200’ün üzerinde farklı ürün yetiştiriyoruz. Bostanların ikincisini İhsaniye mahallemizde hayata geçirdik. Diğer mahallelerimizden gelen yeni kent bostanları oluşturma taleplerini değerlendiriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın balkonlarında ve bahçelerinde ürün yetiştirmelerini teşvik etmek amacıyla bu yıl içinde yaklaşık 300 bin sebze fidesi dağımı yaptık. Çiftçi eğitimlerimizi alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla düzenli hale getirmek amacıyla Akçalar Mahallesi’nde çiftçi evi projemizi hayat geçirdik. Ayrıca kırsal bölgelerimizde hangi kazançlı ürünlerin daha verimli yetişebileceğinin tespiti ve çiftçilerimize yol göstermek adına bu yıl Uludağ Üniversitesi ile birlikte ‘Nilüfer İlçesi Arazilerinin Detaylı Toprak Etüdleri, Arazi Kullanım Plan ve Köy Bazlı Güncel Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanması Projesi’ni başlattık. Bu çalışmanın raporları önümüzdeki yıl elimizde olacak. Bölgemizin incir, biber, enginar gibi ulusal ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış ürünlerinin pazarlanmasına destek verdik. Ayrıca belediyemize ait tarım alanlarında çiftçilerimize örnek olmak üzere ilaç kullanmadan ekolojik buğday üretimi ve ürün çeşitliliğini geliştirmek adına lavanta tarlaları oluşturduk. Ürünlü mahallemizdeki Kent Bostanları alanında kompost gübre üretimine başladık.”

Nilüfer Belediyesi’nin 2020 yılında oluşturduğu “Nilüfer Bostan” markası ve bu markanın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Başkan Erdem, “Belediyemizin desteği ile kurulan NİLKOOP (S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi) çatısı altında üretilen, kadın derneklerimizin ürettiği ve çevre illerimizde, yine belediyelerimizin desteği ile kırsal kalkınma amaçlı üretilen doğal ürünlerin satışını yaptığımız bir nokta burası. Nilüfer Bostan, Nilüfer Belediyesi Halk Evi hizmet binamızın önünde ‘Bostana gel’ sloganı ve çağrısıyla satışa başladı. Vatandaşlarımız uygun fiyatlarla doğal ürünlere, sağlıklı gıdaya buradan ulaşabilecekler artık. Hem vatandaşımız, hem çiftçimiz kazanacak” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin tarım alanında başlattığı tüm bu projelerin 34 yıl içinde tamamlanacağını vurgulayan Başkan Erdem, “Tarım, sanayi ve kentleşmenin bir arada yürütülebileceği yönündeki hayalimizi gerçekleştirmek üzere çıktığımız bu yolda daha çok işimiz var. Kaynaklarımızı biraz daha geliştirebilirsek daha çok projeyi daha kısa sürede gerçekleştireceğiz” dedi.

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