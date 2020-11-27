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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİLSEM’den okuma faaliyeti

İHA

BİLSEM’den okuma faaliyeti

Mustafakemalpaşa Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi’nin de paydaşlarından olduğu ‘BİLSEM Ailesi Okuyor’ faaliyeti devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kitap okuma düzeyini arttırmak amacıyla başlattığı ‘BİLSEM Ailesi Okuyor’ etkinliği sosyal medyada büyük ilgi gördü. #BİLSEMAilesiokuyor adı ile sosyal medyanın tüm mecralarında yapılan etkinliğe her kesimden büyük destek geldi. Kampanyaya; Bursa Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger, Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Şube Müdürleri Mehmet Işık ve Mehmet Ardıçoğlu, Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Halit Ersöz, Müdür Yardımcısı Hakan Subaşı, Hamzabey BİLSEM öğretmen, öğrenci ve velileri, BİLSEM emekli öğretmeni Eftal Çeki ve Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Öğretmeni Yücel Dersin’de kitap okuyarak katkı verdi. Türkiye çapında yoğun bir ilgiylegerçekleştirilen kitap okuma etkinliği, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un iştirakiyle son bulacak.

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