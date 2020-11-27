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İnegöl'e Millet Bahçesi kurulacak Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel müjdeyi verdi, 300 bin nüfuslu İnegöl'de devasa Millet Bahçesi inşa edilecek

İHA

İnegöl'e Millet Bahçesi kurulacak Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel müjdeyi verdi, 300 bin nüfuslu İnegöl'de devasa Millet Bahçesi inşa edilecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı çevresine devasa Millet Bahçesi inşa edilecek.
İnegöl’ü marka kent yapmak için Ankara’da yoğun mesai harcayan Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Ak Parti iktidarının prestij çalışmalarından biri olan Millet Bahçesinin İnegöl’e kurulacağını söyledi. Millet bahçesi İnegöl Yenişehir yolunda bulunan Boğazköy barajının bulunduğu bölgeye yapılacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce geniş kapsamlı bir görüşme yapan Vekil Gürel, İnegöl’ün ihtiyaçları ile alakalı hazırladığı dosyayı Cumhurbaşkanına sunmuştu. Sunulan dosyada yer alan ilk proje olan Millet Bahçesinin tescil ve tahsis işlemleri tamamlandı. Vekil Gürel, Millet Bahçesi projesinde son aşamaya geldiklerini, yeni hedefinin ise Cumhurbaşkanına sunduğu diğer projeleri de bir an önce hayata geçirmek olduğunu söyledi.
Gürel’in üzerinde çalıştığı ve her aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bizzat bilgi verdiği çalışma pandemi sürecine rağmen sonuçlandırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordine edilen çalışma nihayete erdiğinde İnegöl, tarihinin en büyük projelerinden birine kavuşacak.
Göreve başladığı ilk aylarda aralarında Millet Bahçesi projesinin de yer aldığı bazı projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunan Gürel, destek istedi. Bursa’ya ve vekil Gürel ‘in seçim bölgesi İnegöl’e özel ilgi ve alaka gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeleri ilgili bakanlıkların ortak çalışma ile hayata geçirilmesi için Gürel’e onay verdi.
Cumhurbaşkanından tam not alan projeler için kolları sıvayan Gürel, İnegöl’e kazandırmak istediği projeler için neredeyse her hafta ilgili bakanlıklarla görüşmeler yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile düzenli görüşmeler ve istişarelerde bulunan Gürel, Ak Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gelinen son aşama ile ilgili bilgi verdi, yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.
Konuyla alakalı bir açıklama yapan Gürel “İnegöl için kullandığım bir tabir vardı “kabına sığmayan kent” . Nitekim bu ruhu yaşatacak büyük projeleri hayata geçirmek istedik. Şahsen İnegöllü olmam hasebiyle İnegöl’ün ihtiyaç ve taleplerini bilerek, gözeterek, hayallerimizi de büyük düşündük. İnegöl’lü vatandaşlarımızın talep ve beklentileri haklı olarak yüksek ve daha fazlasını da gerçekten hak ediyor. Bu noktada sunduğumuz projelerden biri olan Millet Bahçesi projesi gündeme geldi. Malum Millet Bahçesi, uygulandığı her yerin çehresini baştan aşağı değiştiren ve ülkemizin en saygın projelerinden. Cumhurbaşkanımızın himayesinde ilgili bakanlıklarımızın ve belediyelerimizin Millet Bahçeleri halkımızın büyük teveccühünü gördü. Bu noktada İnegöl’ün de bundan istifade etmesi için fikrimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık, tabi konu Bursa ve İnegöl olunca ne düşündüğünü kestirmek zor değil. Bir an önce bu çalışmaya başlayalım desteğini aldıktan sonra gerekli çalışmaları yaptık. Sağolsun bakanlarımız da bu konuyu yakından takip ettiler, yasal süreçler ve teknik çalışmaları tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Artık "İnegöl’ün prestij projesi için gün sayıyoruz" diyebiliriz. Bundan sonra da inşallah aynı gayret ve inançla İnegöl için Sayın Cumhurbaşkanımıza sunumunu gerçekleştirdiğimiz diğer projelerin süreçlerini tamamlayıp, hayat bulmaları İnegöl’ümüzün hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.
Tahsis ve tescil işlemleri gerçekleştirilen ve sona erdiğinde İnegöl’ün çehresini değiştirecek Millet Bahçesi projesi dışında diğer projeler için hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Vekil Gürel, sonraki günlerde geniş kapsamlı bir basın toplantısı ile çalışmalarını kamuoyuyla paylaşacağı bilgisini verdi.

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