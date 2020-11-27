Bursa’da polise silah çekip kaçmaya çalışan zanlı kameralara yansıdı 9 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli polislere silah çekerek kaçtı

Bursa’da 9 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli kendisini kovalayan polis ekiplerine silah çekti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polisin nefes kesen takibinde 2 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli kaçtı. Yakalanan araçtan ise uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ve hassas terazi ele geçirildi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BR 2294 plakalı aracın içerisinde bulunan çoğunluğu kasten yaralama olan 9 ayrı suç kaydı bulunan 34 yaşındaki M.K. polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Araçla bir fabrikanın önünde duran şüpheli araçtan inerek belinden çıkardığı silahı polis ekiplerine doğru çekerek kaçmaya başladı. Şüpheli ve polis ekiplerinin arasında yaşanan ikinci kovalamaca da fabrikanın önünde duran yeşillik alandan başlayıp, fabrikanın içerisine doğru devam etti. Polis ekiplerinin uyarı amaçlı havaya doğru ateş etmesine rağmen durmayan şüpheli ormanlık alana doğru girerek elindeki torbayı ve silahı bırakarak izini kaybettirdi.

Aracın içerisinde bulunan iki kişiyi ise polis ekipleri etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Araç içerisinde yapılan aramalarda ise, şeffaf poşet içerisinde 980 gram metamfetamin, 2 çıkı hâlinde toplamda 21.83 gram metamfetamin, 1 çıkı halinde 2.65 gr. toz esrar, çok sayıda Payp ve 10 bin 200 lira ele geçirildi. Aranan şüphelinin kaçarken çimenlik alana attığı 1 adet Baretta marka tabanca ve şarjör, şarjöre basılı 6 adet 9 mm. fişek, Şüpheli şahısların kullandığı aracın üzerinde 1 adet sahte plaka ve çalıntı olduğu değerlendirilen otomobil ile 1 adet hassas teraziye de el konuldu.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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