Bursaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, yarın saat 19.00’da deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Yeşil beyazlı kafile, öğle saatlerinden sonra İzmir’e hareket edecek.

TFF 1.Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar antrenmanı pas pres oyunuyla sonlandırdı. Bursaspor kafilesi, öğle saatlerinden sonra maçın oynanacağı İzmir’e hareket edecek. AltayBursaspor karşılaşması yarın saat 19.00’da başlayacak.

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