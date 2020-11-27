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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orhaneli’de eko-turizm atağı

İHA

Orhaneli’de eko-turizm atağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ekoturizm yatırımları kapsamında Orhaneli’ye kazandırılacak olan, bünyesinde restoran, kır evi ve kıl çadırların da bulunacağı Karagöz Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi projesinde imalatlar hızla sürüyor.
Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen, Uludağ, sahil, göller, şelaleler, longoz gibi kentin tüm doğal değerlerini ön plana çıkaracak projeler hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçeleri Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da da ekoturizm yatırımlarına hız verdi. Daha önce Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesine toplamda 900 metrekare alanlı konferans salonu binası, 3 adet 35 metrekarelik ve 3 adet 45 metrekarelik 2 katlı bungalov ahşap ev, 1 adet çamaşırhane ile 1 adet umumi tuvalet kazandıran Büyükşehir Belediyesi, benzer bir projeyi Orhaneli’de de hayata geçiriyor. Orhaneli’nin turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında Karagöz Mesire Alanı’na ilk etapta 3 katlı bir restoran, 2 katlı bir kır evi, 32 metrekarelik 10 adet kıl çadır, 45 metrekarelik 5 adet prefabrik yapı yapılacak. Vatandaşlara doğa ile iç içe bir ortamda tatil imkanı sunacak proje kapsamında çevre düzenlemeleri ile Karagöz Mesire Alanı tam bir cazibe merkezi haline gelecek. Hızla devam eden imalatlarla birlikte proje şekillenmeye başlarken, çalışmaların önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.
Doğa turizmi öne çıktı
Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak için ulusal ve uluslararası alanda yaptıkları tanıtım faaliyetlerinin pandemi süreci nedeniyle bir miktar sektere uğradığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ancak pandeminin özellikle doğa turizmi anlamında yeni fırsatlar doğurduğunu hatırlattı. Pandeminin, yaşamın her alanında olduğu gibi insanların turizm alışkanlıklarında da bir takım değişimlere yol açtığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu süreçte insanların eskiden olduğu gibi kalabalık otel ortamlardaki tatil yerine, daha sakin, doğa ile iç içe alanları tercih etmeye başladığını görüyoruz. Bu da özellikle dağ ilçelerimiz için büyük bir fırsat. Ekoturizm yatırımlarımızla bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Harmancık’taki tesislere nasıl büyük bir ilgi varsa, Orhaneli tesisleri tamamlandığında bu bölgenin de cazibe merkezi haline geleceğine inanıyorum. Projemizin şimdiden bölgeye hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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