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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

DHA

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Selahattin Berberoğlu (62) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi´nde meydana geldi. Selahattin Berberoğlu yönetimindeki 16 HDF 65 plakalı motosiklet, 1. Köprülü Sokak´tan caddeye dönen Faik Akan (55) yönetimindeki 16 KCE 44 otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletin sürücüsü Berberoğlu yaralandı. Selahattin Berberoğlu, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akan ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 
Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-27 14:54:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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