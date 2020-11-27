Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Selahattin Berberoğlu (62) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi´nde meydana geldi. Selahattin Berberoğlu yönetimindeki 16 HDF 65 plakalı motosiklet, 1. Köprülü Sokak´tan caddeye dönen Faik Akan (55) yönetimindeki 16 KCE 44 otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletin sürücüsü Berberoğlu yaralandı. Selahattin Berberoğlu, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akan ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-27 14:54:38
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