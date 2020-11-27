Mudanya'da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya ilçesinin Göynüklü Mahallesi civarında 30.11.2020 tarihinde 10:0020:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
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