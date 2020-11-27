İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde isleden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binanın mantolama işleri için iskeleye çıkan işçi, dengesini kaybederek 4. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Birlikte çalıştıkları arkadaşları sinir krizi geçirirken, işçinin cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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