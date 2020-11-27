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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem’den iç denetçilere teşekkür

İHA

Başkan Erdem’den iç denetçilere teşekkür

Nilüfer Belediyesi’nin Kalite, Çevre, İSG ve Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemleri İç Denetimi’nde görev alan personelle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, aslî görevlerinin yanında ek sorumluluk alarak Nilüfer Belediyesi’nin kurumsal gelişimine katkı sundukları için denetçilere teşekkür etti.
Çalışmalarını kalite yönetim sistemleri çerçevesinde yürüten Nilüfer Belediyesi, kurumsal gelişimi artırmak maksadıyla her yıl hem iç, hem de dış denetimlerle denetleniyor. Nilüfer Belediyesi’nin ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemleri 2019 yılı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen iç denetimlerde, toplam 98 personel görev aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iç denetimde görev alarak, performans değerlendirmesi sonucu yüksek puan alan 15 personelle, Halk Evi’ndeki makamında bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve aynı zamanda Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi Adem Vural ile Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temsilcisi Zafer Yıldız’ın da yer aldığı buluşmada Başkan Turgay Erdem, görev alan tüm iç denetçilere teşekkür etti. Başkan Erdem, “Gönüllü olarak destek verdiğiniz ve asli görevinizin yanında ek sorumluluk alarak Nilüfer Belediyesi yönetim sistemlerinin işleyişine katkı sağladığınız için sizi kutluyorum. Bugün 15 arkadaşımızla bir aradayız ancak ben, denetimlerde görev alan 98 arkadaşımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Denetimlerde özveriyle çalışan bütün arkadaşlarımıza ödüllerini ulaştıracağız” dedi. Denetçilerin, çalışmalarını tarafsız ve özgür bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Turgay Erdem, katkılarından dolayı performans değerlendirmesi kapsamında belirlenen 15 iç denetçiye hediye çekleri verdi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla Nilüferliler’e daha kaliteli bir hizmet verebilmek için yönetim sistemlerimizi sürekli gözden geçirerek, iyileştiriyoruz. Kurumumuzda görev alan tüm müdürlüklerimiz, hem iç hem de dış denetçiler tarafından denetleniyor. Hizmet kalitemizi her yıl daha da üst seviyeye çıkararak, Nilüferliler’in yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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