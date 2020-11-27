Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; baba kazanın şokunu yaşadı (2)

KAZA ANI KAMERADA
Bursa´da sabah saatlerinde doğan bebeği taşıyan ambulans ile otomobilin çarpğıştığı kaza, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta geçen ambulansa çarpma ve araçların savrulma anları yer aldı. Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR
2020-11-27 15:46:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.