Bursaspor’da Dusan Alimpijevic imzayı attı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor’un yeni başantrenörü Dusan Alimpijevic için imza töreni gerçekleştirildi.

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor’da Dusan Alimpijevic dönemi resmen başladı. Tutku Açık’tan boşalan koltuğa getirilen 34 yaşındaki çalıştırıcı için Barış Spor Salonu’nda imza töreni düzenlendi. Sırp başantrenör, kendisini 1+1 yıllığına yeşilbeyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüp Başkanı Sezer Sezgin ve Genel Menajer Nedim Yücel’in de katıldığı imza töreninde, her iki taraf da gerçekleşen bu anlaşmadan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

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