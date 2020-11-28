Bursa- Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA-Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada 3´ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl´den Bursa´ya seyir halinde olan Mustafa Algur (36) yönetimindeki 06 AT 3712 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette seyreden Elçin Dursun (25) yönetimindeki 16 AHU 066 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, Elçin Dursun yönetimindeki otomobilde bulunan Şamil M. (35), Metanet M. (34), Onur M. (11), Osman M. (5) ve Lamiya M. (10) yaralandı. Karayolundaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-28 07:33:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.