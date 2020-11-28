Sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşıma kullananlar dikkat Bursa’da otobüs ve metro sefer saatlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu otobüs ve metro sefer saatlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Burulaş’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"28 Kasım Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa Ray seferleri ve 21.00’den önceki otobüs seferlerimizde değişiklik olmayacaktır. 21.00’den sonraki seferlerin güncellenmiş saatlerine www.burulas.com.tr adresinden ve BursaKart Mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.*Özel Halk Otobüs seferleri ise pazar tarifesine göre hizmet verecektir."

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