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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde kal, hareketsiz kalma

İHA

Evde kal, hareketsiz kalma

Uzun süre hareketsiz kalmanın eklem ve kas ağrılarını arttırdığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Demirağ, “Evde kalan hastalar genelde 65 yaş üstü grup oluyor. Ağrıları azaltmak için herkes kendi sınırları içinde sağlığını riske atmadan bir takım güçlendirici egzersizler yapabilir” şeklinde konuştu.
Özel Medicana Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Demirağ, "Korna virüs sebebiyle şartlandırılmış ve koşullandırılmış bir şekilde evlerimizde kalmaktayız. Bu durum birçok sorunla beraber aktivite yetersizliği ve azlığı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Aktivite azalınca kas iskelet sisteminin temel dokuları, kas kitlesi azalmaya başlar, kemik kalsiyumunu kaybeder ve gücü azalır, eklemler hareketlerini kaybeder. Kas iskelet sistemi dokularında; hareketsizlik sonucu gerçekleşen olumsuzluklar karşısında hücreler kendi dengelerini ve devamlılıklarını koruma ve aktif düzenlemelerini sağlayamaz hale gelirler. Bu durum fonksiyon kaybı olarak oraya çıkar. Fonksiyonların sürdürülmesi için kasiskelet sistemiyle birlikte çalışan, kalp ve damar sistemleri, hormonlar ve metabolizma sistemleri, nörolojik sistemlerinin koordinasyon ile çalışmaları bozulur. Kişiler kilo alır’’ dedi.
Hastalık şikayeti bulunan vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Demirağ, "Bu durumun olumsuz etkileri; evlerde ve izin verilen alanlarda yapılan; yarar ve zarar dengeleri ayarlanmış, bilinçli ve uzmanlarla planlanmış, vücuttaki depolamış ihtiyaç fazlası yağ sarı yakıcı, fazla vücut kilolarını verdirici, kalp damar sistemlerine destek sağlayan ve güçlendirici egzersiz programları ile kısmen de olsa önlenebilir. Bu egzersizler, vücudun ihtiyacı olan besin maddelerini sağlayan vücutta alınan besinlerin ile kalori miktarları hesaplayan ve kısıtlayan, böylelikle kilo alımını engelleyen diyet programları ile birlikte yürütülmelidirler’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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