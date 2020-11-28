BKM Kitap'tan efsane indirimler

Avrupa’nın En Büyük Kitabevi olan BKM Kitap’ta 29 Kasım tarihine kadar efsane indirimler misafirlerini bekliyor.

BKM Kitap yüzlerce yayınevi ve milyonlarca kitabı kitapseverlerle buluşturuyor. Kitapların yanı sıra oyuncak, hobi malzemeleri ve kırtasiye ürünleri ile 7’den 70’e tüm herkesin buluşma noktası olan BKM Kitap kasım ayı kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Mağazalarında 3 al 2 öde fırsatı devam ederken, misafirlerini özel avantajlarıyla karşılıyor. Tüm kırtasiye ve oyuncaklarda geçerli olacak yüzde 25 indirim fırsatını mağazalarında sunuyor. BKM Kitap Kampanyalar Yöneticisi Meltem Demirdöğen, “Bursa’nın en büyük markası olarak okulların evden devam ettiği bu dönemde çocuklarımızın da ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurduk ve oyuncak markalarında çok büyük fırsatlar sunduk. Ayrıca hem çocuklarımız hem de evde online derslerini sürdüren öğretmenlerimiz için kırtasiye ürünlerinde de avantajlar sağladık” şeklinde konuştu.

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