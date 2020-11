Sahipsiz at arabasının trafikteki seyri kamerada

Kazım BULUT/GEMLİK, (Bursa),(DHA) BURSA'nın Gemlik ilçesinde sahipsiz bir at arabasının trafikte yol alması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'ndeki trafiğe öğle saatlerinde başıboş bir at arabası girdi. Karşı yönden gelen araçlara rağmen yoluna devam eden at arabası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Trafikteki sürücüler ise, at arabası nedeniyle hızlarını düşürerek, kontrollü ilerledi.FOOTĞRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-11-28 13:33:18



