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Huysuz at sahibi olmadan 4 nala yollara koyuldu

İHA

Huysuz at sahibi olmadan 4 nala yollara koyuldu

Bursa'da huysuz bir at, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi güvenlik kameralarına takıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kimin olduğu bilinmeyen at ve arkasına bağlı arabayı görenle gözlerine inanamadı. 4 nala Orhangazi Caddesi'nde ilerleyen at arabası, trafikte tehlike saçtı. At arabasının hızla geldiğini gören vatandaşlar ise temkinli bir şekilde yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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