Kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı

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Derya EVREN-İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisardere Mahallesi´nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bildirilen bölgeye operasyon yapan ekipler, A.K. (49), M.E. (33), B.E. (32), Y.K. (39) ve S.B.´yi (44) suçüstü yakaladı. 1 radar cihazı, 2 kazma, 1 kürek, 1 manivela, 1 testere ve 2 demir şiş ele geçirildi. Şüpheliler hakkında kaçak kazı yapmak suçundan işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Derya EVREN, İlkay ALTAY

2020-11-28 16:12:35



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