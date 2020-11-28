Bursa'da kısıtlamanın başlamasına saatler kala pazar yoğunluğu



Kazım BULUT/BURSA,(DHA)- BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala pazar yerlerindeki yoğunluk dikkat çekti.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak. Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar alışveriş yaparken, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uydukları görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri semt pazarları, toplu taşıma araçları ve AVM'lerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında hem esnafı hem de vatandaşı kurallara uymaları konusunda uyaran ekipler, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını belirtti. Ekipler, özellikle pazar yerlerindeki 65 yaş üstü vatandaşları, evlerine gitmeleri için anonslar yaparak, uyardı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Kazım BULUT

2020-11-28 17:18:27



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