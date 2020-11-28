Park halindeki otomobil yandı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir araç park halindeyken alev aldı. Bursa Büyükşehir İtfaiyesi yangını kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. Davut Ç.'ye ait 16 AHT 367 plakalı araç, sokak üzerinde park halindeyken içinden önce dumanlar ardından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin içinde çıkan yangın araştırılıyor. Araçta maddi hasar meydana geldi.

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