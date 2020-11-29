Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı



Derya EVRENMehmet İNANİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da Faruk S., otomobilini istediği ağabeyinden olumsuz yanıt alması üzerine onu ve yengesini bıçakla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 17. Güneş Sokak´ta meydana geldi. Faruk S., iddiaya göre dışarıya çıkıp, gezmek için ağabeyi Tevfik S.'den otomobilini istedi. Tevfik S., kardeşine sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyleyerek, aracını vermedi. Bu duruma sinirlenen ağabeykardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Faruk S., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi ve yengesi Asiye S.'yi kol ve bacak kısımlarından yaraladı. Evden gelen bağırışları duyan komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Faruk S.'yi gözaltına aldı.Yaralılar ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVRENMehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN

2020-11-29 00:45:05



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