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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Kan dolaşımı durdurulmadan kalp ameliyatı oldu

İHA

(Özel) Kan dolaşımı durdurulmadan kalp ameliyatı oldu

Bursa’da iki kez karaciğer nakli olan hastanın kalp ameliyatı, kan dolaşımı durdurulmadan gerçekleştirildi.
Bursa’da yaşadığı siroz hastalığı sebebiyle karaciğerini kaybeden 55 yaşındaki Özcan Vural, ciddi sağlık riskleri atlatmasına rağmen 2 kez kadavradan bağış yoluyla karaciğer nakli oldu. Vural, tam sağlığıma kavuştum derken kalbinde hayati risk oluşturan sorun ortaya çıktı. Kalp ameliyatını da olan Vural, geçirdiği 3 önemli operasyon sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İkinci kez karaciğer nakli oldu
Özcan Vural, ilk nakil sonrası nakledilen karaciğer vücuduna uyum göstermeyince bu kez ikinci kez karaciğer nakli yapıldı. Başarılı geçen ameliyat sonunda sağlığına kavuşan Vural, bu sefer de aort damar genişlemesi ve kalp damar tıkanıklığı rahatsızlığı sebebiyle hastaneye başvurdu. Kalp ameliyatı olması gereken hasta için doktorlar seferber oldu. Karaciğer nakli yeni gerçekleştirilen hastanın vücudundaki kan akışının özellikle beyin ve yeni nakil yapılmış karaciğerdeki kan akımının kesilmeden ameliyat olması gerektiğini belirten doktorlar, yaşanılacak olumsuzlukları hasta ve yakınlarına belirtti. Zor ama başarılı geçen ameliyattan sonra ayağa kalkan Vural, kontrolleri için geldiğinde ise kameraların karşısına geçti. Yaşadığı süreci ve doktorların başarısını aktaran Vural, “Emeği geçen bütün doktorlara teşekkür ediyorum. Ayakta olmamı evvela Allah’a, sonra hekimlerimize borçluyum” diye konuştu.

"Zor ve riskli bir operasyon yapıldı"
Hastaya bundan bir yıl önce karaciğer sirozu sebebiyle nakil yapıldığını ifade eden Acıbadem Bursa Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Uğur Kaya, “Nadir karşılaşılan bu tip rahatsızlıklar, insan hayatını kısıtlayan ve kısaltan durumlardır. İlk karaciğer nakli ise vücut kabul etmediği için ikinci kez karaciğer nakli ameliyatı oldu. Daha sonra ise hastamızın kalp damarları, hem de koroner damarları tıkanmış. Ayrıca beynine giden damarları da içeren aort damarında yırtılma sınırına gelmiş genişleme mevcuttu. Yapılan incelemelerin ardından cerrahi işleme başvurduk. Hasta ile bütün riskleri paylaştıktan sonra, ameliyatını gerçekleştirdik. Arkus aorta dediğimiz beyin damarlarını da değişimini içeren aort damarı değişimi ve 4 damarına bypass uygulandı. Beynine giden damarları ve yeni takılmış olan karaciğerini korumak bizler için önemliydi. Çünkü aort denilen damarı, arkus dediğimiz bölgedeydi. Normalde arkus ameliyatlarında dolaşım tamamen durdurup ameliyat gerçekleştirilir. Ancak bu yaklaşım ile bu hastanın nakil karaciğerini korumak pek mümkün olmazdı. Bir de kalp krizi geçirme riski yüksek damar darlığına bağlı koroner arter hastalığı vardı. Bu yapılan ameliyat, insan bedeninde yapılan en zor ve riskli ameliyatlardan biridir. Ameliyat sırasında ters giden bir durumda hasta felç kalabilir ya da yeni nakil yapılmış karaciğerinin kaybı söz konusu olabilirdi” dedi.
Hem beyin hem de karaciğer kan akımını ameliyat boyunca devam ettiren bir yöntem seçilerek operasyonu tamamladıklarını belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Kaya, “45 saat süren bir ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanarak hasta sağlığına kavuştu. Hastanın karaciğeri ve beyni hasar görmeden gereken yapılmış oldu” diye yaptıkları başarılı operasyonu anlattı.

Kalp ve karaciğer uzmanları birlikte çalıştı
Özcan Vural’a iki defa kadavradan karaciğer nakli uyguladıklarını belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Uzmanı Dr. Hikmet Aktaş ise, "Hastamız ilk naklini kadavradan bağış yoluyla 2017 yılında oldu. Ancak kronik karaciğer reddi sebebiyle yeniden nakil ihtiyacı ortaya çıktı. İlk nakilden yaklaşık 1.5 yıl sonra yine kadavradan bağış yoluyla ikinci nakli yaptık. Organ bağışının düşük olduğu ülkemizde 2 kez bağış yoluyla nakil olmak gerçekten çok büyük bir şanstı! Sonrasında ortaya çıkan kalp sorununu KVC uzmanlarımız tarafından takip edildi. Hem karaciğer nakli hem de kardiyak cerrahiler multidisipliner yaklaşım gerektiren girişimlerdir. Organ nakli merkezleri, bilgi, beceri ve ekipman açısından donanımlı merkezlerdir. Bu hastaların takibi ve olası diğer sağlık sorunları da yakından takip edilmektedir. Özcan bey, KVC uzmanlarımız arkus aort anevrizması ve koroner arter darlığı sebebiyle hastanemizde başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Özcan beyin sağlığına kavuşması, bizleri de çok mutlu etti. Kendisine sağlıklı yıllar diliyorum" dedi.

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