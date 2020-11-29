Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 1022 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmasında kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ilçeye giriş yapma ihtimali olan güzergahlarda önlem aldı. Şüphelilerin bulunduğu aracı ilçe girişinde durduran ekipler, A.O., A.Y. ve A.H.´yi gözaltına aldı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1022 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.O. ve A.H.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-29 09:27:23



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