Bursa'da kaçak içki ele geçirildi

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, iş yerine düzenlenen baskında 17 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içki satıldığını belirlenen iş yerini takibe aldı. Harekete geçen ekipler, iş yerine düzenlediği operasyonda 8 şişe gümrük kaçağı rakı ile 9 adet gümrük kaçağı viski ele geçirdi. Piyasa değeri 12 bin 500 lira olduğu tespit edilen içkilere el konulurken, iş yeri sahibi E.G.'ye cezai işlem uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-29 09:43:12



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