Bursaspor deplasmanda 13 puan kaybetti

Son olarak Altay’a 31 mağlup olan Bursaspor, üst üste 5’inci deplasman maçından da galibiyetle ayrılamazken, bu sezon 13’üncü puanını kaybetti.

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Altay’a 31 mağlup olan Bursaspor’un deplasman karnesi oldukça zayıf. Yeşilbeyazlı takım, 2. hafta Altınordu’yu mağlup etmesinin ardından çıktığı 5 deplasman maçından da 3 puan çıkartamadı. Bursaspor, 6 deplasmandan sadece 5 puan hanesine yazdırabildi. Yeşilbeyazlı takım, 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 maçtan yenilgi ile ayrıldı. Bu mücadelelerde 9 attı, 11 gol yedi.

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