Bursa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralanırken, bir kadın da darp sonucu hastanelik oldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Başaran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında eskiye dayanan bir husumet sebebiyle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Tartışmanın büyümesiyle aynı aileden Hasan Ç., Ferdi Ç. ve Veli Ç. silahla yaralandı. Kavgada Elmas Ç. isimli bir kadın da darp edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayda 16 JH 536 ve 01 ANN 02 plakalı iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet etti. Olaya karıştıkları iddia edilen Gökhan E. ve Ahmet E.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 2 araçtan inen kişilerin kavga ettiği, kavgaya sonradan mahallelinin de dahil olduğu, tarafların birbirine sopalarla saldırdığı, tabancayla vurulan kişilerin yere düştüğü ve şüphelilerin koşarak uzaklaştığı görüldü.

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