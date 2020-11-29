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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) - BURSA´nın Gürsu ilçesinde, koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi düzenlenirken, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması kararlarının alındığı dönemde, Bursa´nın Gürsu ilçesindeki davullu zurnalı gelin alma eğlencesi tepki topladı. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen eğlencede, bazı katılımcıların maske takmaması ve sosyal mesafeyi de hiçe sayması dikkat çekti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gürsu Abdulselam UĞUR

2020-11-29 15:26:35



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