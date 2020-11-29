Kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen pancar yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Yola dökülen yaklaşık 20 ton pancar, çevredekilerin yardımıyla kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi yakınlarında meydana geldi. Eskişehir'den İnegöl yönüne giden Ömer Şen (45) yönetimindeki 36 E 8759 plakalı pancar yüklü kamyon, virajda kontrolden çıkarak, devrildi. Sürücü Ömer Şen kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yan yatan kamyonun kasasındaki yaklaşık 20 ton pancar, yola saçıldı. Yola dökülen pancarlar, diğer sürücülere tehlike yaratmaması için çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı. Kamyon çekiciyle yoldan kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-29 18:51:33



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