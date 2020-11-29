Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

İHA

Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Altay’a 31 mağlup olan Bursaspor, ara vermeden Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.
TFF 1. Lig’in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile startı verdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla ile devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı yaptı. Dün oynanan Altay maçında görev alan futbolcular ise yenileme çalışmaları yaptı. Bursasporlu futbolcuların moralinin bozul olduğu gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamada ceza kesilen kişi: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum
YEREL HABERLER Kısıtlamada ceza kesilen kişi: Ben de boş adam ...
Kısıtlamayı ihlal etti kendini böyle savundu
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal etti kendini böyle savundu
Kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı
YEREL HABERLER Kamyon devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı
Yıldırım'dan 150 bin liralık tasarruf
YEREL HABERLER Yıldırım'dan 150 bin liralık tasarruf
Bursa'nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 yaşında vefat etti
YEREL HABERLER Bursa'nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 ...
Yasağa rağmen açık eğlence mekanındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yasağa rağmen açık eğlence mekanındaki cinayetin ...
Koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi
YEREL HABERLER Koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma ...
Hem hijyenik hem organik
YEREL HABERLER Hem hijyenik hem organik
Kısıtlama arası ölümüne düğün
YEREL HABERLER Kısıtlama arası ölümüne düğün
Haşerelere karşı kışlak mücadelesi
YEREL HABERLER Haşerelere karşı kışlak mücadelesi
Özer Matlı: "Devletimiz dün olduğu gibi bugün de iş dünyasının yanında"
YEREL HABERLER Özer Matlı: "Devletimiz dün olduğu gibi bugün de iş ...
Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye çıkarıldı Güzel havayı gören vatandaşlar sokağa akın etti
YEREL HABERLER Korona virüs vakaları arttı, denetimler üst seviyeye ...
BTSO, iş dünyasının taleplerini bakanlara iletti BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: "Üyelerimizden gelen her talebin takipçisi olmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER BTSO, iş dünyasının taleplerini bakanlara iletti BTSO ...
Bursa’da kesintisiz ulaşıma yeni hamle
YEREL HABERLER Bursa’da kesintisiz ulaşıma yeni hamle
Bursaspor’da en çok top kaybı Burak Kapacak’tan
YEREL HABERLER Bursaspor’da en çok top kaybı Burak Kapacak’tan
Misi Akademi’de 'acının iyileştirici gücü' konuşuldu
YEREL HABERLER Misi Akademi’de 'acının iyileştirici gücü' konuşuldu
Maske kullanırken cilt sorunları nasıl önlenir?
YEREL HABERLER Maske kullanırken cilt sorunları nasıl önlenir?
Hız sınırını aşan motosikletli ile otomobil sürücüsünün yarışı kamerada
YEREL HABERLER Hız sınırını aşan motosikletli ile otomobil ...
Bursa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ...
Kısıtlamada otomobili vermeyen abisini ve yengesini bıçakladı
YEREL HABERLER Kısıtlamada otomobili vermeyen abisini ve yengesini ...
Bursaspor deplasmanda 13 puan kaybetti
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanda 13 puan kaybetti
Makas atarak trafiği birbirine katan otomobil kamerada
YEREL HABERLER Makas atarak trafiği birbirine katan otomobil ...
45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün Kilo ve sigaradan kurtulmak artık daha kolay
YEREL HABERLER 45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün Kilo ve ...
Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu
YEREL HABERLER Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X