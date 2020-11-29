Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

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Altay’a 31 mağlup olan Bursaspor, ara vermeden Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile startı verdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla ile devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı yaptı. Dün oynanan Altay maçında görev alan futbolcular ise yenileme çalışmaları yaptı. Bursasporlu futbolcuların moralinin bozul olduğu gözlendi.

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