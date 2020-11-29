Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi

Bursa'da İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte günde binlerce aracın geçtiği Bursaİzmir yolu sessizliğe büründü. O anlar drone ile havadan görüntülendi.
Bursa'da cadde ve meydanlar ile vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgedeki mekanlar kısıtlamanın başlamasıyla adeta sessizliğe büründü. Kent genelinde birçok noktada önlem alan polis ekipleri ise denetim yaptı.
Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu gözlemlendi. Kurallara uymayan sürücüler ve vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.