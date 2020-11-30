Bursa’da motosiklet sürücüleri trafikte sohbet etti Trafikte kasksız kontrolsüz sohbet

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Bursa’da iki motosiklet sürücüsü trafiğin yoğun olduğu Mudanya yolunda tehlikeli hareketler sergileyerek seyahat ettiği görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mudanya yolu istikametine meydana geldi. Seyir halindeki iki motosiklet sürücüsü trafiğin sıkışık olduğu saatlerde bir şeridi kapatarak yan yana seyir halindeyken sohbet etmesi ve sonrasında tehlikeli hareketler sergilemesi yürekleri ağızlara getirdi. Hiçbir koruma önlemi olmadan hız yapan ve makas atan sürücüler çevredeki araç sürücülerinin uyarılarına aldırmadan seyahatlerine devam etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki sürücünün trafiği tehlikeye düşürme anları saniye saniye kaydedildi.

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