Yerleşim yerine inen domuzun beslenme anı kamerada

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) BURSA´da domuzun, yerleşim yerlerine inip, beslendiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi´nde dün yerleşim yerindeki caddeye inen domuz, yol kenarında çöpler arasında beslendi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbena kaydedildi. Domuzun, insanları görmesine rağmen kaçmaması dikkat çekti. Ormanlık alanda yiyecek bulamayınca ilçeye indiği tahmin edilen domuz, kısa süre çevredekiler arasında tedirginliğe neden oldu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-11-30 10:14:17



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