Bursa'da yabani hayvanlar şehre indi Nilüfer ilçesinde bir tilki sitenin bahçesinde görüntülendi, Mudanya'da da bir domuz villaların yakınına kadar geldi

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Bursa’da yabani hayvanlar şehir merkezine indi. Nilüfer ilçesinde bir tilki bir sitenin bahçesinde görüntülendi, hatta bir site sakini tilkiyi elleriyle besledi. Mudanya ilçesinde ise domuzlar villaların yakınına kadar geldi. O anlar ise görüntülendi.

Bursa’nın Mudanya yolunda yerleşim yerine yakın bir alanda domuz görüntülendi. Nilüfer Kayapa’da ise bir sitenin bahçesine gelen tilki bırakılan su dolu bardağı aldı. Bu anlar ve sitenin bahçesinde tilkinin dolaşması kameraya yansıdı.

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