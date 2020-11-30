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Bursa'da kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce Bursa ve bağlı ilçelerde belediye hudutlarında şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği uygulamasının 01 Aralık 2020 01 Mart 2021 tarihleri arasında uygulanmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir. Belirtilen tarihlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde kamyon, kamyonet, minibüs çekici, tanker, otobüsler ve ticari otomobillerde kış lastiği aranacak, kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 mm den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 mm den az olmaması şartları aranacaktır. Mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı KTK’nın 65/a Maddesi gereğince 776.00 TL para cezası uygulanacaktır" denildi.

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