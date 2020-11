İnegöl Belediyesi vatandaşının yanında

Pandemi sürecinde bütün imkanlarıyla vatandaşının yanında olan İnegöl Belediyesi, özellikle karantinada olan ve ihtiyacını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlar için de seferberlik başlattı. Oluşturulan bir ekiple vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde özellikle son dönemlerde artış gösteren covid19 vakaları, bir dizi kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Vaka artışındaki yoğunlukla birlikte karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da İnegöl Belediyesi tedbirlerini aldı. Her konuda vatandaşının yanında olan İnegöl Belediyesi, bu süreçte bir ekip oluşturarak karantinada olan ve ihtiyacını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlar için de seferberlik başlattı.

Kendisi de bir süredir evinde tedavi altında bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, süreci online görüşmeler ile uzaktan yönetiyor. Bu kapsamda sık sık sosyal medya üzerinden de vatandaşlara çağrılar ve duyurular yapan Başkan Taban, karantinadaki vatandaşların da her zaman yanında olduklarını, Çözüm Merkezi’nin 24 saat boyunca gelen talepleri karşılamak üzere hazır beklediğini kaydetti. Taban, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İnegöl Belediyesi olarak pandemi sürecinin en başından bu yana her an vatandaşımızın yanında, hizmetinde olduk. Bundan sonra da bu anlayışla tüm gayretimizle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada vakalardaki yoğunluk ve karantina sayılarının artmasıyla karantinadaki vatandaşlarımızın özellikle ihtiyaçlarını giderecek yakınları bulunmayan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamak adına ekibimizi oluşturduk. 153 Çözüm Merkezi hattımızı ya da 0 530 157 30 00 no’lu WhatsApp hattımızdan vatandaşlarımızın taleplerini almaya başladık. Ben bu vesileyle tüm hastalarımıza rabbimden acil şifalar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.